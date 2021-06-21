В США заявили, что не будут предупреждать Россию об ударах

США не собирается предупреждать Россию о том, какие будут ответные меры в случае проведения новых кибератак против американских компаний и структур. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

«Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия», — цитирует ее «РИА Новости».

Американский лидер Джо Байден на пресс-конференции в Женеве сообщил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным дал ему понять, что у США есть значительный киберпотенциал. Он заверил Путина, что при нарушении Россией американских «базовых норм» последует ответ. При этом Байден обратил внимание, что на встрече с президентом РФ военный ответ на кибератаки не обсуждался.

Алексей Нечаев