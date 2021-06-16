Байден сообщил Путину о значительном киберпотенциале США

Американский лидер Джо Байден на пресс-конференции в Женеве сообщил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным дал ему понять, что у США есть значительный киберпотенциал.

Он заверил Путина, что при нарушении Россией американских «базовых норм» последует ответ, передает ТАСС. При этом Байден обратил внимание, что на встрече с президентом РФ военный ответ на кибератаки не обсуждался.

На своей пресс-конференции Путин рассказал, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. В своем выступлении российский лидер обратил внимание, что наибольшее количество кибератак в мире совершается из США.

О том, как оценили итоги саммита в Женеве российский и американский президенты, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина