Байден сообщил Путину о значительном киберпотенциале США
Американский лидер Джо Байден на пресс-конференции в Женеве сообщил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным дал ему понять, что у США есть значительный киберпотенциал.
Он заверил Путина, что при нарушении Россией американских «базовых норм» последует ответ, передает ТАСС. При этом Байден обратил внимание, что на встрече с президентом РФ военный ответ на кибератаки не обсуждался.
На своей пресс-конференции Путин рассказал, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. В своем выступлении российский лидер обратил внимание, что наибольшее количество кибератак в мире совершается из США.
О том, как оценили итоги саммита в Женеве российский и американский президенты, читайте в материале «Реального времени».
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