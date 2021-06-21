«Рубин» отказался от подписания игрока сборной Эквадора Рамиреса

Нападающий сборной Эквадора и словацкого ДАК 1904 Эрик Рамирес не перейдет в казанский «Рубин» этим летом. Об этом сообщил агент футболиста Рафаэль Рейес.

По его словам, казанцы отказались от заключения сделки из-за лимита на легионеров. Кроме этого, стороны не смогли договориться по условиям контракта футболиста с казанским клубом.

«К сожалению, Эрик не перейдет в «Рубин». Мы очень хотели, но не получилось. Мы не достигли согласия по условиям контракта. Также на решение клуба повлиял лимит на легионеров — Эрик стал бы одиннадцатым иностранцем в составе», — заявил Рейес.

Рамирес — лучший бомбардир прошедшего чемпионата Словакии. Выступая за «ДАК 1904», он сыграл за сезон 30 матчей, в которых забил 16 голов.



Ранее сообщалось, что «Рубин» готов выкупить эквадорца за 3 миллиона евро.