Крикалев останется исполнительным директором по пилотируемым программам «Роскосмоса»

Исполнительным директором по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» остается космонавт Сергей Крикалев. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сергей Константинович Крикалев продолжит работу в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос». Такое решение принято после его встречи с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Олеговичем Рогозиным с учетом опыта и компетенций Крикалева», — сообщили в компании.

Несколько лет назад в рамках культурной программы WorldSkills в Горкинско-Ометьевском лесу Казани проходила творческая встреча с летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым.

Алексей Нечаев