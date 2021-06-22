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Крикалев останется исполнительным директором по пилотируемым программам «Роскосмоса»

01:31, 22.06.2021

Исполнительным директором по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» остается космонавт Сергей Крикалев. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сергей Константинович Крикалев продолжит работу в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос». Такое решение принято после его встречи с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Олеговичем Рогозиным с учетом опыта и компетенций Крикалева», — сообщили в компании.

Несколько лет назад в рамках культурной программы WorldSkills в Горкинско-Ометьевском лесу Казани проходила творческая встреча с летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым.

Алексей Нечаев
ОбществоТехнологии
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