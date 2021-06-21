Кудряшов и Фернандес начнут в старте, Макаров не попал в заявку на матч с Данией

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом на заключительный матч группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Дании.

Впервые на турнире сыграют ранее травмированный Федор Кудряшов. Он выйдет в центре защиты вместе с Игорем Дивеевым и Георгием Джикией. Также с первых минут сыграет Марио Фернандес, замененный по ходу предыдущего матча из-за повреждения.

Хавбек казанского «Рубина» Денис Макаров не попал в заявку на игру.