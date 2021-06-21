В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию сотрудников некоторых сфер

Фото: Максим Платонов

Обязательная вакцинация от COVID-19 работников образования, торговли, сферы услуг, транспорта, а также госслужащих и сотрудников других сфер вводится в Нижегородской области. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача по региону.

«В срок до 25.07.2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25.08.2021 года — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников», — сказано в документе.

Напомним, ранее в Нижегородской области усилили меры по борьбе с распространением COVID-19: работодатели должны будут перевести 30% сотрудников на дистанционную работу с 21 июня по 21 июля. Командировки за пределы региона запрещены без сертификата о прививке или справки о наличии антител к коронавирусу. Также ограничивается доступ на массовые мероприятия и вводятся другие ограничения.



Алексей Нечаев