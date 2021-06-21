В Краснодарском крае решили ввести обязательную вакцинацию

Фото: Максим Платонов

Обязательную вакцинацию населения от COVID-19 решили ввести в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

«Считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», — написал он.

Также власти Ненецкого автономного округа (НАО) приняли решение об обязательной вакцинации от коронавируса не менее 60% отдельных категорий граждан. В перечь вошли люди 60 лет и старше и студенты старше 18 лет.

Алексей Нечаев