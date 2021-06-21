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В Казани загорелся ангар площадью 2 600 кв. м

15:50, 21.06.2021
В Казани загорелся ангар площадью 2 600 кв. м
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани на улице Крутовской загорелся ангар площадью 2 600 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Силы и средства направлены по рангу пожара N2. Установлено, что рабочие проводили демонтаж СИП-панелей внутри ангара, а также проводились огневые работы. Площадь пожара устанавливается.

Здание построено из железобетонных плит, перегородки выполнены из кирпича. Локализация пожара объявлена в 15.12. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В выходные в горевшем здании с пиротехникой на Лужнецкой набережной в Москве пострадали четыре человека: трое пожарных и один сотрудник склада.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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