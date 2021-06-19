На пожаре на Лужнецкой набережной в Москве пострадали четыре человека, в том числе трое пожарных

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На горевшем помещении с пиротехникой на Лужнецкой набережной в Москве пострадали четыре человека: трое пожарных и один сотрудник склада, пишет RT.

По данным заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, в помещении находилось 15 тонн пиротехники. Пожар на площадь 500 кв. метров уже локализовали.

К тушению огня привлекли пожарный катер «Полковник Чернышев» и три вертолета.



Очевидцы сообщали, что с места происшествия доносились звуки хлопков. По подсчетам экстренных служб, прогремело более 100 взрывов.

Татьяна Демина