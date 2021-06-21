Строительство спорткомплекса для особенных детей в Казани поддержит бизнес

Проектировать и строить спортивный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья в Казани будут в рамках государственно-частного партнерства. Создание специального центра для особенных детей поддержали представители бизнеса, сообщили сегодня на «деловом понедельнике».

Главам районов города поручено определить место, где будет находиться будущий спортивный комплекс. Курировать вопрос будет депутат Казгордумы Далия Гайнанова.

О том, что в Казани построят спортивный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья, стало известно на прошлой неделе. Спорткомплекс оснастят специальным снаряжением, а для обучения детей наймут профессиональных тренеров.

Ольга Плешкова