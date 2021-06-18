В Казани появится спорткомплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Казани построят спортивный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его проектирование планируют начать уже этим летом.

Новый объект «будет полностью заточен под детей с проблемами здоровья, в том числе со сложными заболеваниями», рассказал мэр Казани Ильсур Метшин. Спорткомплекс оснастят специальным снаряжением, а для обучения детей наймут профессиональных тренеров.

Фото: kzn.ru

Одновременно с проектированием объекта планируется начать обучение специалистов, которые будут работать с особенными детьми, сообщается на сайте мэрии Казани.

На прошлой неделе на встрече мэра с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, стало известно, что в городе появится виртуальная карта, на которой отметят объекты с неразвитой доступной средой.

Татьяна Демина