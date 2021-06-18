Новости общества

18:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани появится спорткомплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья

17:21, 18.06.2021
В Казани появится спорткомплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья
Фото: kzn.ru

В Казани построят спортивный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его проектирование планируют начать уже этим летом.

Новый объект «будет полностью заточен под детей с проблемами здоровья, в том числе со сложными заболеваниями», рассказал мэр Казани Ильсур Метшин. Спорткомплекс оснастят специальным снаряжением, а для обучения детей наймут профессиональных тренеров.

Фото: kzn.ru

Одновременно с проектированием объекта планируется начать обучение специалистов, которые будут работать с особенными детьми, сообщается на сайте мэрии Казани.

На прошлой неделе на встрече мэра с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, стало известно, что в городе появится виртуальная карта, на которой отметят объекты с неразвитой доступной средой.

Татьяна Демина
ОбществоВластьИнфраструктураСпорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также