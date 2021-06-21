В Татарстане по нацпроекту начался ремонт дороги Заинск — Бухарай

В Татарстане начался капитальный ремонт дороги регионального значения Заинск — Бухарай. Работы ведутся на участке с 13,8 по 17,9 км по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

На участке протяженностью 1,58 км проведут холодную регенерацию основания с добавлением цемента. На расстоянии в 2,52 км полностью заменят дорожное покрытие и уложат верхний слой высокопрочным асфальтобетоном ЩМА-15.

На ремонтируемом участке установят 596 погонных метров барьерных ограждений, 104 сигнальных столбика, 36 дорожных знаков. Также там укрепят обочины по 1,5 м с каждой стороны и нанесут дорожную разметку, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На сегодняшний день рабочие укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия, проводят укрепительные работы на водопропускных трубах.

Завершить капремонт дорожного участка планируется к 30 сентября.

Напомним, в Татарстане в 2021 году на 65 объектах запланированы работы по ремонту дорог с применением новых технологий.



Татьяна Демина