В Казани тренера по дзюдо могут лишить звания мастера спорта

Казанский тренер может лишиться спортивного звания «Мастер спорта России по дзюдо». В ходе прокурорской проверки была получена информация — одним из оснований для присвоения этого титула послужил недостоверный документ о победе тренера на соревнованиях в Карачаево-Черкессии.



Прокурорами Татарстана и Марий Эл инициирована процедура лишения тренера спортивного звания. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении в Министерстве спорта России, сообщили «Реальному времени» в надзорном ведомстве. В Минспорта Татарстана подтвердили эту информацию. Сам спортсмен настаивает — процедура присвоения спортивного титула была законной.

Как выяснило «Реальное время», год назад тот же тренер стал героем видеообращения своих воспитанников к президенту страны.