Главный тренер «Рубина» Слуцкий привился от коронавируса
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сделал прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба казанского клуба.
В социальных сетях сопроводили эту информацию картинкой с мемом, подставив вместо головы рэпера Дрейка лицо наставника команды.
По сообщениям пресс-службы, Слуцкий привился вакциной «Спутник V».
Накануне прививку от коронавируса сделал президент России Владимир Путин.СпортФутболОбщество
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