Новости спорта

12:21 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Главный тренер «Рубина» Слуцкий привился от коронавируса

09:27, 24.03.2021
Главный тренер «Рубина» Слуцкий привился от коронавируса
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сделал прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В социальных сетях сопроводили эту информацию картинкой с мемом, подставив вместо головы рэпера Дрейка лицо наставника команды.

По сообщениям пресс-службы, Слуцкий привился вакциной «Спутник V».

Накануне прививку от коронавируса сделал президент России Владимир Путин.

СпортФутболОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем