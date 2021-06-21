В Нижнекамске в День памяти и скорби на линию выйдет Трамвай памяти

В Нижнекамске в День памяти и скорби по улицам города проедет Трамвай памяти. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Трамвай памяти выйдет на линию 22 июня в 12 часов от депо по маршруту №2. Для пассажиров транспорта воспитанники молодежных клубов и артисты прочтут стихи, споют военные песни и проведут викторину на знание основных событий той страшной войны.

В Казани погибших в Великой Отечественной войне почтут памятным шествием до Вечного огня. Кроме этого, на Казанской телебашне включится алая подсветка. Телебашня будет гореть алым цветом, символизирующим пламя свечи.



Ольга Плешкова