На Казанской телебашне включится алая подсветка в память о погибших во время войны

В День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, на Казанской телебашне включится алая подсветка в знак поддержки акции «Свеча памяти». Об этом сообщили в Минцифре Татарстана.

Подсветку включат в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти». По всей стране зажгутся свечи в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Подсветка будет работать 21 июня, с 22.00 до 23.00, телебашня будет гореть алым цветом, символизирующим пламя свечи.

Всероссийская акция «Свеча памяти» проходит каждый год.

Ольга Плешкова