В День памяти и скорби 22 июня в Казани пройдет памятное шествие

В День памяти и скорби 22 июня в Казани пройдет памятное шествие «Свеча памяти». Об этом сообщили в Комитете по делам детей и молодежи Казани.

Колонна начнет движение в два часа утра 22 июня от Вечного огня в парке имени Горького и завершится в 4.00 утра у Вечного огня в парке Победы. Также у мемориала памяти героев Великой Отечественной войны в парке имени Горького состоится возложение цветов, пишет RT-online.ru

Всероссийская акция «Свеча памяти» проходит каждый год.



Ольга Плешкова