В Татарстане спрос на медиков вырос на 71% за два года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За два года в Татарстане на 71% вырос спрос на сотрудников медицинской сферы, сообщили «Реальному времени» в сервисе по поиску работы и сотрудников hh.ru.



Наибольшим спросом пользуется вакансия медсестры — 4,7% от общего числа вакансий. Еще часто работодатели искали терапевтов (3,6%) и фармацевтов-провизоров (2,9%). Просматривались вакансии педиатров (1,8%), неврологов (1,5%), фельдшеров (1,4%), анестезиологов-реаниматологов (1,3%), ветеринаров (1,2%), офтальмологов (1,1%) и врачей УЗИ (1%).

В среднем медикам в республике предлагают зарплату в размере 40 тысяч рублей, а в целом по России — 45 тысяч рублей. Уровень зарплаты медиков, чья работа непосредственно связана с коронавирусом, выше в среднем на 20 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На днях президент Татарстана Рустам Минниханов поздравлял медиков с Днем медицинского работника.

Президент России Владимир Путин, поздравляя медиков с профессиональным праздником, сообщил, что власти готовят новую модель оплаты труда медработников. Путин отметил, что напряженный труд должен справедливо и достойно оплачиваться.



Маргарита Головатенко