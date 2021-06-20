Новости общества

12:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент Татарстана поздравил медиков с профессиональным праздником

11:49, 20.06.2021
Президент Татарстана поздравил медиков с профессиональным праздником
Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил медиков с Днем медицинского работника. Поздравительный ролик опубликован на его странице в соцсети.

«Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! Ваш труд — бесценен! Сәламәт булыгыз!» — подписал ролик президент Татарстана.

Также сегодня президент России Владимир Путин, поздравляя медиков с профессиональным праздником, сообщил, что власти готовят новую модель оплату труда медработников.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также