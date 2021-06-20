Президент Татарстана поздравил медиков с профессиональным праздником
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил медиков с Днем медицинского работника. Поздравительный ролик опубликован на его странице в соцсети.
«Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! Ваш труд — бесценен! Сәламәт булыгыз!» — подписал ролик президент Татарстана.
Также сегодня президент России Владимир Путин, поздравляя медиков с профессиональным праздником, сообщил, что власти готовят новую модель оплату труда медработников.
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