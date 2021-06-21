В двух домах Ново-Савиновского района на день отключат воду

В двух казанских домах Ново-Савиновского района на время отключат водоснабжение в связи с заменой трубопроводов, сообщает мэрия города.



Воды не будет в домах на улице Амирхана, 23 и на проспекте Ямашева, 67. Воду отключат в 9.00 22 июня. Водоснабжение восстановят в 5.00 23 июня.

Автоцистерны с водой разместят по поступающим заявкам. В аварийную диспетчерскую службу МУП «Водоканал» можно обращаться по телефону: +7(843)231-62-60.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Советском районе Казани в некоторых домах не будет воды 21 июня.

Маргарита Головатенко