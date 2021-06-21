Новости общества

12:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В двух домах Ново-Савиновского района на день отключат воду

11:31, 21.06.2021
В двух домах Ново-Савиновского района на день отключат воду
Фото: realnoevremya.ru

В двух казанских домах Ново-Савиновского района на время отключат водоснабжение в связи с заменой трубопроводов, сообщает мэрия города.

Воды не будет в домах на улице Амирхана, 23 и на проспекте Ямашева, 67. Воду отключат в 9.00 22 июня. Водоснабжение восстановят в 5.00 23 июня.

Автоцистерны с водой разместят по поступающим заявкам. В аварийную диспетчерскую службу МУП «Водоканал» можно обращаться по телефону: +7(843)231-62-60.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Советском районе Казани в некоторых домах не будет воды 21 июня.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также