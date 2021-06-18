В Советском районе Казани в некоторых домах почти сутки не будет воды

В Советском районе Казани 21 июня в некоторых домах не будет воды, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Воды не будет с 9.00 21 июня до 6.00 22 июня по следующим адресам: улица А. Кутуя, 157б, улица Минская, 1а, 12, проспект Победы, 57, 57а, 57а корп.1; 57б, 57в,105а.

Фото: kzn.ru

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам. В аварийную диспетчерскую службу МУП «Водоканал» можно обращаться по телефону +7 (843) 231-62-60.

В Казани в связи с работами по подключению двух водопроводов в некоторых домах Приволжского района почти на сутки отключат воду.



Алексей Нечаев