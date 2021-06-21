Минэкономразвития потребовало сократить список неисправностей автомобилей

Министерство экономического развития не поддержало проект МВД, предполагающий расширение перечня технических неисправностей автомобилей. За их выявление предлагалось ввести новые штрафы.



Наказание за нефункционирующую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар министерство сочло необоснованным. Неисправности в перечне не создают угрозу безопасности дорожного движения, а положения документа избыточны и только приведут к необоснованным расходам, сообщает «Коммерсант».

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Ранее в МВД подготовили проект новых правил дорожного движения. Сообщалось, что правила должны вступить в силу весной 2022-го. По новым правилам, штраф могут получить водители, использующие защитные пленки на стеклах, шипованную резину летом и имеющие повреждения на бампере.

В июне МВД России также подготовило проект приказа, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. В нем говорится, что сотрудники ГИБДД в режиме скрытого надзора смогут передвигаться на автомобиле без специальной цветографической схемы и не обязаны носить форменную одежду.

Маргарита Головатенко