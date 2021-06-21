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Минэкономразвития потребовало сократить список неисправностей автомобилей

08:23, 21.06.2021
Минэкономразвития потребовало сократить список неисправностей автомобилей
Фото: realnoevremya.ru

Министерство экономического развития не поддержало проект МВД, предполагающий расширение перечня технических неисправностей автомобилей. За их выявление предлагалось ввести новые штрафы.

Наказание за нефункционирующую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар министерство сочло необоснованным. Неисправности в перечне не создают угрозу безопасности дорожного движения, а положения документа избыточны и только приведут к необоснованным расходам, сообщает «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в МВД подготовили проект новых правил дорожного движения. Сообщалось, что правила должны вступить в силу весной 2022-го. По новым правилам, штраф могут получить водители, использующие защитные пленки на стеклах, шипованную резину летом и имеющие повреждения на бампере.

В июне МВД России также подготовило проект приказа, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. В нем говорится, что сотрудники ГИБДД в режиме скрытого надзора смогут передвигаться на автомобиле без специальной цветографической схемы и не обязаны носить форменную одежду.

Маргарита Головатенко
ОбществоАвто
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