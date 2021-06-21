Сборная России сыграет с Данией в третьем туре группового раунда Евро-2020

Сегодня, 21 июня, сборная России сыграет с Данией в матче группового раунда чемпионата Европы — 2020 по футболу.

После двух сыгранных туров на Евро-2020 российская команда занимает второе место в группе В с тремя набранными очками. Датчане замыкают таблицу, проиграв обе стартовые игры на турнире.

Несмотря на это, у Дании еще есть шансы на выход в плей-офф. Для этого датчанам необходимо победить Россию и ждать поражения Финляндии от Бельгии. России для выхода из группы может хватить и ничьей, если финны не смогут победить бельгийцев.

Встреча против сборной Дании пройдет в Копенгагене и начнется в 22.00 по мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Первом канале».

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