Дания — Россия: либо «матч смерти» для обеих, либо «матч жизни» для одной
Даже без Эриксена скандинавов следует опасаться не меньше, чем Бельгию
21 июня сборная России проведет третий матч на чемпионате Европы по футболу. Соперником станет сборная Дании, и это будет первой встречей двух сборных на официальных турнирах. «Реальное время» рассказывает о команде, которая могла стать открытием ЧЕ-2020.
Россия — Дания: первое свидание
Судьба могла сложиться так, что Россия сыграла бы с Данией 7 июля 2018 года. Дело в том, что в одной восьмой чемпионата мира датчане встречались с Хорватией, и судьба поединка решалась в серии послематчевых пенальти. С обеих сторон находились мастера по их отражению — Даниил Субашич у Хорватии и Каспер Шмейхель у датчан. В итоге команды ограничились пятью реализованными пенальти из десяти, победили хорваты, и вышли в следующем круге на Россию, выиграв затем тот самый матч в Сочи…
Так и осталась для нас Дания загадочной, поскольку в последний раз команды сходились вместе в товарищеском матче 2012 года в Копенгагене (мы выиграли — 2:0), до этого играли еще один товарищеский матч в 1992 году: Дания — СНГ — 1:1. А еще ранее с нашей стороны играла сборная СССР, и это вообще исключает возможность какого-либо анализа.
Есть, правда, пища для анализа, которую подбрасывают наши достаточно частые встречи на молодежном уровне. Одна из них совсем свежая — от 31 марта текущего года, когда датчане камня на камне не оставили от нашего «золотого запаса», разгромив со счетом — 3:0 Чалова и Ко. Но, к некоторому удовлетворению для нас, смешанному с удивлением, основа и молодежка Дании никак не пересекаются. Более того, три молодых форварда — Йонас Винд, Миккель Дамсгор и Андреас Сков Ольсен, которые могли бы сыграть за молодежку, находились в стане национальной команды.
Даже ментально эти сборные различаются. К примеру, нынешняя молодежка, составленная из игроков всего в диапазоне с 1998 по 2000 годы рождения, это и Фредерик Алвес из Бразилии, Мохаммед Дарами из Сьерра-Леоне, Николас Нарти из Ганы, Вахид Фагир из Афганистана. Помимо того, в молодежке еще есть футболисты из датского чемпионата, который в этом году выиграл, спустя 16 лет, «Брондбю» (два игрока в молодежке), опередивший «Мидтьюланд» (два игрока в молодежке). Столичный «Копенгаген» финишировал только третьим, хотя клуб делегирует в сборные максимальное количество игроков, по трое в национальную команду и в молодежку. Кстати, «Вайле» с темнокожим россиянином Германом Онугхой, его соотечественником Иваном Репях и иранцем из Российской премьер-лиги Саидом Эзатоллахи финишировал лишь 10-м из 12 команд-участниц.
Талант — ничто, дисциплина — все
Национальная сборная это преимущественно викинги, к которым мы привыкли, за исключением сына танзанийца Юссуфа Поульсена и Матиаса Занка-Йоргенсена, чьи корни из Гамбии. Хотя ранее были Гомеш из Гвинея-Бисау, Окоре из Кот Д Ивуар и Систо из Южного Судана, а первым в этом списке значится танзаниец Патрик Мтилига на ЧМ-2010.
Кстати, на том же чемпионате мира за Данию дебютировали 22-летний форвард Никлас Бентнер, 21-летний защитник Симон Кьер и 18-летний Кристиан Эриксен. В итоге Бентнер, у которого в клубной карьере «Арсенал», «Вольфсбург» и «Ювентус», сыграл еще за сборную на чемпионате Европы 2012 года и сейчас ушел из футбола, а Кьер востребован и сейчас, будучи в ней капитаном и представляя итальянский «Милан». Дело в дисциплине, которую терпеть не мог талантливый Бентнер и придерживается трудолюбивый Кьер. А ставший печально известным Эриксен отвечает в сборной за креатив. Любопытно, что они с Кьером принимали участие в том товарищеском матче 2012 года против России, у которой из того состава сохранился один Юрий Жирков.
И еще: эта команда в отборе на ЧМ-2022 уже успела разгромить Австрию — 4:0, выступая в гостях, и обыграла Молдову — 8:0, играя наполовину вторым составом.
Вопреки неписанным законам
Датские успехи в футболе можно перечислить на пальцах. Причем хватит и одной руки. Четвертое место на чемпионате Европы 1964 года. Успех, если не знать предыстории этого турнира. Тогда никто не додумался о разводе лидеров при жеребьевке. В итоге Дания прошла до полуфинала, одолев Мальту, Албанию и Люксембург. Причем с последними пришлось играть дополнительный матч, поскольку за две игры команды победителя не выявили.
Уже сам состав Дании на том чемпионате Европы вызывал удивление. У скандинавов в составе не было легионеров. В командах разных стран разрешалось держать от двух до трех легионеров, и вот датчане с удовольствием разъезжались по странам, городам и весям, чтобы заработать денежку, поскольку спорт на родине был полупрофессиональным. Но в сборной долгое время был запрет на использование футболистов, выступавших вне пределов Дании.
В 1977 году Аллан Симонсен, один из таких легионеров, достиг блестящего успеха. Он выиграл неофициальный титул «Лучшего футболиста Европы», придуманный и проведенный по инициативе французской газеты «Экип». Симонсен играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха и опередил в опросе лидера английской сборной Кевина Кигана и суперзвезду из Франции Мишеля Платини, в том числе потому, что в 1977 году у национальных сборных не было серьезных турниров.
Датский патриотизм
Симонсен, после блестящей клубной карьеры, вернулся в родную команду «Вайле». Это вообще свойственно скандинавским спортсменам. Из четырех легионеров-призеров Олимпиады 1960 года в Данию из зарубежных команд вернулись двое. Из шести легионеров на ЧЕ-1964 в датском чемпионате доигрывали четверо. Стоит заметить, что датчане очень щепетильно относились к своим легионерам, запрещая играть за сборную тем, кто питался «легионерскими» хлебами.
Сам Симонсен дошел с партнерами до четвертьфинала Олимпиады 1972 года. Из пяти легионеров того состава заканчивать карьеру в Данию вернулись четверо. Кстати, датчан на той Олимпиаде остановила сборная СССР, с помощью голов Олега Блохина и экс-рубиновца Виктора Колотова.
В сочетании честолюбивых юниоров и многоопытных футболистов, возвратившихся из дальних странствий, датские клубы не представляли из себя серьезных противников. Это как трудный подросток: убить не убьет, но, если не приглядывать, то беды не оберешься. К примеру, московский «Спартак» проиграл «Эсбьергу» в розыгрыше Кубка европейских чемпионов-1980 со счетом — 0:2. В том составе у датчан сыграли сразу трое будущих призеров чемпионата Европы-1984 под руководством немецкого тренера Зеппа Пионтека.
Встретились два одиночества: тренер-неудачник и сборная-лузер
Говоря о футбольной Дании, никак нельзя обойти стороной фигуру Пионтека. Йозеф (Зепп) Пионтек очередное живое (5 марта нынешнего года дедушке исполнился 81 год) доказательство поговорки: кому война, а кому мать родна. Его отец Леонард Пёнтек был поляком, который всю карьеру провел в команде Хожува. Он принимал участие в чемпионате мира 1938 года, в том числе в знаменитом матче Бразилия — Польша (6:5), в котором по четыре гола забили и бразилец Леонидас и поляк Вилимовский. Пёнтек-старший сыграл еще в международном матче с Венгрией — 4:2, состоявшемся 27 августа 1939 года. А спустя пять дней немецкие войска вторглись в Польшу, в частности устроив «кровавое воскресенье Быдгоща».
Вилимовский тут же стал гражданином Германии, вспомнив о своих немецких корнях, а Пёнтек-старший, как настоящий «патриот» Польши, стал играть в чемпионате Германии, будучи немцем по национальности, но без гражданства Германии. И в 1940 году у него родился сын Йозеф. Судя по всему, после войны семья разделилась, Пёнтек-старший вернулся в Польшу и умер в 1967 году на родине. А Пионтек-младший в 7 лет пошел в футбольную секцию, но уже в ФРГ. Затем играл в Бундеслиге, в том числе за «Вердер».
Зепп Пионтек возглавил сборную Дании в 1979 году, будучи к тому времени претендентом на звание самого неудачливого тренера в мире. Поначалу он тренировал родной бременский «Вердер». Три года подряд финишировал на 11-м месте, потом на 15-м, и от вылета из Бундеслиги его команду отделило всего очко. После чего принял «Фортуну» из Дюссельдорфа, и она с 6-го места скатилась на 12-е. После таких неудач, Пионтек возглавил сборную Гаити. Она ранее выиграла Кубок КОНКАКАФ, завоевав путевку на ЧМ-1974. С Пионтеком гаитяне стали вторыми и на чемпионат мира уже не отобрались. Вернувшись на родину, Пионтек возглавил «Санкт-Паули», годом ранее вылетевший из Бундеслиги. Пионтек финишировал с командой на 6-м месте по итогам чемпионата второй Бундеслиги. Короче, сплошные неудачи на тренерском поприще. После чего возглавил сборную Дании.
Каким образом? Не исключено, что инициатором переговоров был защитник Нильс Туне-Хансен, игрок «Санкт Паули» и сборной Дании. Или же игравшие вместе с Пионтеком за «Вердер» Даниэльссон и Бьорнмозе, бывшие игроки сборной страны. Которая в отборе на ЧЕ-1980 года заняла последнее, 5-е место — ниже Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Болгарии. И это притом, что с 1976 года был отменен запрет играть за сборную футболистам, выступающим в иностранных чемпионатах.
«Датский динамит»
Тренер-неудачник и сборная-лузер встретились в середине отбора на ЕВРО-1980, и Дания под руководством Пионтека сразу же разгромила Северную Ирландию — 4:0. Гол на счету Симонсена плюс хет-трик сделал Пребен Ларсен-Элькьер. Правда, в следующей игре датчан ожидало разочарование, они на домашнем стадионе проиграли товарищеский матч сборной СССР — 1:2. Это была последняя игра Финна Лаудрупа, 34-летнего ветерана, отца двух будущих звезд футбола Михаэля и Брайана. 21 сентября 1983 года датчане обыграли на «Уэмбли» сборную Англии, а затем вышли в финальную часть чемпионата Европы.
Правда, 1984 год, который футбольная Дания ожидала с большим нетерпением, начался с разгрома — 0:6 от сборной Голландии. Для понимания, это была не та великая Голландия, серебряный призер чемпионатов мира 1974-го и 1978 годов и будущий чемпион Европы 1988 года. В команде проходила смена поколений, и тренер оранжевых только начал привлекать в состав будущих чемпионов Руда Гуллита и Франка Райкарда. Разгром от Голландии стал для датчан холодным душем, но не последним, поскольку в рамках подготовки к чемпионату Европы датчане провели пять матчей, трижды проиграв и только однажды победив.
Пионтеку необходимо было работать в новых для 80-х годов условиях. В составе его команды было уже 14 легионеров из 20 футболистов. В составах остальных участников Евро-1984 было всего три легионера на семь сборных.
Причем у Дании на родине играли все трое вратарей плюс 31-летний ветеран Симонсен. Ради ветерана Пионтеку пришлось отцепить от сборной такого яркого форварда, как Ларс Баструп, который годом ранее выиграл Кубок европейских чемпионов в составе немецкого «Гамбурга», до этого сделал хет-трик в Киеве, где забил три гола в ворота динамовца Виктора Чанова.
Тем не менее состав датчан выглядел солидно, в нем было трое футболистов «Андерлехта», двое из «Аякса», суперклубов того времени. До финала чемпионата Европы Дания не дошла, уступив по пенальти Испании, причем скандинавы были в той игре фаворитами. Команда была такой сильной, что получила имя собственное — «датский динамит». Далее она играла в чемпионате мира-1986 и чемпионате Европы-1988, но затем ветераны начали уходить из сборной, а в 1990 году ее покинул и Пионтек.
Любопытно, что возможному возвращению Пионтека на пост главного тренера сборной помешали ее успехи. Сменщик Зеппа в сборной Рихард Меллер-Нильсен выиграл Евро-1992, и отработал с национальной командой 6 лет. Швед Бу Юханссон вывел датчан в четвертьфинал ЧМ 1998 и получил 4 года для работы. А когда к рулю сборной в 2000 году пришел Мортен Ольсен, легенда датского футбола, про постаревшего (60 лет) Пионтека никто не вспомнил, тем более что результаты его работы в местном чемпионате с «Ольборгом» и «Силькеборгом» нельзя назвать впечатляющими.
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