Дания — Россия: либо «матч смерти» для обеих, либо «матч жизни» для одной

Даже без Эриксена скандинавов следует опасаться не меньше, чем Бельгию

Фото: Eurosport

21 июня сборная России проведет третий матч на чемпионате Европы по футболу. Соперником станет сборная Дании, и это будет первой встречей двух сборных на официальных турнирах. «Реальное время» рассказывает о команде, которая могла стать открытием ЧЕ-2020.

Россия — Дания: первое свидание

Судьба могла сложиться так, что Россия сыграла бы с Данией 7 июля 2018 года. Дело в том, что в одной восьмой чемпионата мира датчане встречались с Хорватией, и судьба поединка решалась в серии послематчевых пенальти. С обеих сторон находились мастера по их отражению — Даниил Субашич у Хорватии и Каспер Шмейхель у датчан. В итоге команды ограничились пятью реализованными пенальти из десяти, победили хорваты, и вышли в следующем круге на Россию, выиграв затем тот самый матч в Сочи…

Так и осталась для нас Дания загадочной, поскольку в последний раз команды сходились вместе в товарищеском матче 2012 года в Копенгагене (мы выиграли — 2:0), до этого играли еще один товарищеский матч в 1992 году: Дания — СНГ — 1:1. А еще ранее с нашей стороны играла сборная СССР, и это вообще исключает возможность какого-либо анализа.

Есть, правда, пища для анализа, которую подбрасывают наши достаточно частые встречи на молодежном уровне. Одна из них совсем свежая — от 31 марта текущего года, когда датчане камня на камне не оставили от нашего «золотого запаса», разгромив со счетом — 3:0 Чалова и Ко. Но, к некоторому удовлетворению для нас, смешанному с удивлением, основа и молодежка Дании никак не пересекаются. Более того, три молодых форварда — Йонас Винд, Миккель Дамсгор и Андреас Сков Ольсен, которые могли бы сыграть за молодежку, находились в стане национальной команды.

31 марта текущего года датчане камня на камне не оставили от нашего «золотого запаса», разгромив со счетом — 3:0 Чалова и Ко. Фото: rfs.ru

Даже ментально эти сборные различаются. К примеру, нынешняя молодежка, составленная из игроков всего в диапазоне с 1998 по 2000 годы рождения, это и Фредерик Алвес из Бразилии, Мохаммед Дарами из Сьерра-Леоне, Николас Нарти из Ганы, Вахид Фагир из Афганистана. Помимо того, в молодежке еще есть футболисты из датского чемпионата, который в этом году выиграл, спустя 16 лет, «Брондбю» (два игрока в молодежке), опередивший «Мидтьюланд» (два игрока в молодежке). Столичный «Копенгаген» финишировал только третьим, хотя клуб делегирует в сборные максимальное количество игроков, по трое в национальную команду и в молодежку. Кстати, «Вайле» с темнокожим россиянином Германом Онугхой, его соотечественником Иваном Репях и иранцем из Российской премьер-лиги Саидом Эзатоллахи финишировал лишь 10-м из 12 команд-участниц.

Талант — ничто, дисциплина — все

Национальная сборная это преимущественно викинги, к которым мы привыкли, за исключением сына танзанийца Юссуфа Поульсена и Матиаса Занка-Йоргенсена, чьи корни из Гамбии. Хотя ранее были Гомеш из Гвинея-Бисау, Окоре из Кот Д Ивуар и Систо из Южного Судана, а первым в этом списке значится танзаниец Патрик Мтилига на ЧМ-2010.

Кстати, на том же чемпионате мира за Данию дебютировали 22-летний форвард Никлас Бентнер, 21-летний защитник Симон Кьер и 18-летний Кристиан Эриксен. В итоге Бентнер, у которого в клубной карьере «Арсенал», «Вольфсбург» и «Ювентус», сыграл еще за сборную на чемпионате Европы 2012 года и сейчас ушел из футбола, а Кьер востребован и сейчас, будучи в ней капитаном и представляя итальянский «Милан». Дело в дисциплине, которую терпеть не мог талантливый Бентнер и придерживается трудолюбивый Кьер. А ставший печально известным Эриксен отвечает в сборной за креатив. Любопытно, что они с Кьером принимали участие в том товарищеском матче 2012 года против России, у которой из того состава сохранился один Юрий Жирков.

И еще: эта команда в отборе на ЧМ-2022 уже успела разгромить Австрию — 4:0, выступая в гостях, и обыграла Молдову — 8:0, играя наполовину вторым составом.

В 1977 году Аллан Симонсен, один из таких легионеров, достиг блестящего успеха. Фото: wikipedia.org

Вопреки неписанным законам

Датские успехи в футболе можно перечислить на пальцах. Причем хватит и одной руки. Четвертое место на чемпионате Европы 1964 года. Успех, если не знать предыстории этого турнира. Тогда никто не додумался о разводе лидеров при жеребьевке. В итоге Дания прошла до полуфинала, одолев Мальту, Албанию и Люксембург. Причем с последними пришлось играть дополнительный матч, поскольку за две игры команды победителя не выявили.

Уже сам состав Дании на том чемпионате Европы вызывал удивление. У скандинавов в составе не было легионеров. В командах разных стран разрешалось держать от двух до трех легионеров, и вот датчане с удовольствием разъезжались по странам, городам и весям, чтобы заработать денежку, поскольку спорт на родине был полупрофессиональным. Но в сборной долгое время был запрет на использование футболистов, выступавших вне пределов Дании.

В 1977 году Аллан Симонсен, один из таких легионеров, достиг блестящего успеха. Он выиграл неофициальный титул «Лучшего футболиста Европы», придуманный и проведенный по инициативе французской газеты «Экип». Симонсен играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха и опередил в опросе лидера английской сборной Кевина Кигана и суперзвезду из Франции Мишеля Платини, в том числе потому, что в 1977 году у национальных сборных не было серьезных турниров.

Датский патриотизм

Симонсен, после блестящей клубной карьеры, вернулся в родную команду «Вайле». Это вообще свойственно скандинавским спортсменам. Из четырех легионеров-призеров Олимпиады 1960 года в Данию из зарубежных команд вернулись двое. Из шести легионеров на ЧЕ-1964 в датском чемпионате доигрывали четверо. Стоит заметить, что датчане очень щепетильно относились к своим легионерам, запрещая играть за сборную тем, кто питался «легионерскими» хлебами.

Сам Симонсен дошел с партнерами до четвертьфинала Олимпиады 1972 года. Из пяти легионеров того состава заканчивать карьеру в Данию вернулись четверо. Кстати, датчан на той Олимпиаде остановила сборная СССР, с помощью голов Олега Блохина и экс-рубиновца Виктора Колотова.

В сочетании честолюбивых юниоров и многоопытных футболистов, возвратившихся из дальних странствий, датские клубы не представляли из себя серьезных противников. Это как трудный подросток: убить не убьет, но, если не приглядывать, то беды не оберешься. К примеру, московский «Спартак» проиграл «Эсбьергу» в розыгрыше Кубка европейских чемпионов-1980 со счетом — 0:2. В том составе у датчан сыграли сразу трое будущих призеров чемпионата Европы-1984 под руководством немецкого тренера Зеппа Пионтека.

Говоря о футбольной Дании, никак нельзя обойти стороной фигуру Пионтека. Фото: wikipedia.org

Встретились два одиночества: тренер-неудачник и сборная-лузер

Говоря о футбольной Дании, никак нельзя обойти стороной фигуру Пионтека. Йозеф (Зепп) Пионтек очередное живое (5 марта нынешнего года дедушке исполнился 81 год) доказательство поговорки: кому война, а кому мать родна. Его отец Леонард Пёнтек был поляком, который всю карьеру провел в команде Хожува. Он принимал участие в чемпионате мира 1938 года, в том числе в знаменитом матче Бразилия — Польша (6:5), в котором по четыре гола забили и бразилец Леонидас и поляк Вилимовский. Пёнтек-старший сыграл еще в международном матче с Венгрией — 4:2, состоявшемся 27 августа 1939 года. А спустя пять дней немецкие войска вторглись в Польшу, в частности устроив «кровавое воскресенье Быдгоща».

Вилимовский тут же стал гражданином Германии, вспомнив о своих немецких корнях, а Пёнтек-старший, как настоящий «патриот» Польши, стал играть в чемпионате Германии, будучи немцем по национальности, но без гражданства Германии. И в 1940 году у него родился сын Йозеф. Судя по всему, после войны семья разделилась, Пёнтек-старший вернулся в Польшу и умер в 1967 году на родине. А Пионтек-младший в 7 лет пошел в футбольную секцию, но уже в ФРГ. Затем играл в Бундеслиге, в том числе за «Вердер».

Зепп Пионтек возглавил сборную Дании в 1979 году, будучи к тому времени претендентом на звание самого неудачливого тренера в мире. Поначалу он тренировал родной бременский «Вердер». Три года подряд финишировал на 11-м месте, потом на 15-м, и от вылета из Бундеслиги его команду отделило всего очко. После чего принял «Фортуну» из Дюссельдорфа, и она с 6-го места скатилась на 12-е. После таких неудач, Пионтек возглавил сборную Гаити. Она ранее выиграла Кубок КОНКАКАФ, завоевав путевку на ЧМ-1974. С Пионтеком гаитяне стали вторыми и на чемпионат мира уже не отобрались. Вернувшись на родину, Пионтек возглавил «Санкт-Паули», годом ранее вылетевший из Бундеслиги. Пионтек финишировал с командой на 6-м месте по итогам чемпионата второй Бундеслиги. Короче, сплошные неудачи на тренерском поприще. После чего возглавил сборную Дании.

Каким образом? Не исключено, что инициатором переговоров был защитник Нильс Туне-Хансен, игрок «Санкт Паули» и сборной Дании. Или же игравшие вместе с Пионтеком за «Вердер» Даниэльссон и Бьорнмозе, бывшие игроки сборной страны. Которая в отборе на ЧЕ-1980 года заняла последнее, 5-е место — ниже Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Болгарии. И это притом, что с 1976 года был отменен запрет играть за сборную футболистам, выступающим в иностранных чемпионатах.

Команда была такой сильной, что получила имя собственное — «датский динамит». Фото: soccernostalgia.blogspot.com

«Датский динамит»

Тренер-неудачник и сборная-лузер встретились в середине отбора на ЕВРО-1980, и Дания под руководством Пионтека сразу же разгромила Северную Ирландию — 4:0. Гол на счету Симонсена плюс хет-трик сделал Пребен Ларсен-Элькьер. Правда, в следующей игре датчан ожидало разочарование, они на домашнем стадионе проиграли товарищеский матч сборной СССР — 1:2. Это была последняя игра Финна Лаудрупа, 34-летнего ветерана, отца двух будущих звезд футбола Михаэля и Брайана. 21 сентября 1983 года датчане обыграли на «Уэмбли» сборную Англии, а затем вышли в финальную часть чемпионата Европы.



Правда, 1984 год, который футбольная Дания ожидала с большим нетерпением, начался с разгрома — 0:6 от сборной Голландии. Для понимания, это была не та великая Голландия, серебряный призер чемпионатов мира 1974-го и 1978 годов и будущий чемпион Европы 1988 года. В команде проходила смена поколений, и тренер оранжевых только начал привлекать в состав будущих чемпионов Руда Гуллита и Франка Райкарда. Разгром от Голландии стал для датчан холодным душем, но не последним, поскольку в рамках подготовки к чемпионату Европы датчане провели пять матчей, трижды проиграв и только однажды победив.

Пионтеку необходимо было работать в новых для 80-х годов условиях. В составе его команды было уже 14 легионеров из 20 футболистов. В составах остальных участников Евро-1984 было всего три легионера на семь сборных.

Причем у Дании на родине играли все трое вратарей плюс 31-летний ветеран Симонсен. Ради ветерана Пионтеку пришлось отцепить от сборной такого яркого форварда, как Ларс Баструп, который годом ранее выиграл Кубок европейских чемпионов в составе немецкого «Гамбурга», до этого сделал хет-трик в Киеве, где забил три гола в ворота динамовца Виктора Чанова.

Сменщик Зеппа в сборной Рихард Меллер-Нильсен выиграл Евро-1992 и отработал с национальной командой 6 лет. Фото: football-pitch.ru

Тем не менее состав датчан выглядел солидно, в нем было трое футболистов «Андерлехта», двое из «Аякса», суперклубов того времени. До финала чемпионата Европы Дания не дошла, уступив по пенальти Испании, причем скандинавы были в той игре фаворитами. Команда была такой сильной, что получила имя собственное — «датский динамит». Далее она играла в чемпионате мира-1986 и чемпионате Европы-1988, но затем ветераны начали уходить из сборной, а в 1990 году ее покинул и Пионтек.

Любопытно, что возможному возвращению Пионтека на пост главного тренера сборной помешали ее успехи. Сменщик Зеппа в сборной Рихард Меллер-Нильсен выиграл Евро-1992, и отработал с национальной командой 6 лет. Швед Бу Юханссон вывел датчан в четвертьфинал ЧМ 1998 и получил 4 года для работы. А когда к рулю сборной в 2000 году пришел Мортен Ольсен, легенда датского футбола, про постаревшего (60 лет) Пионтека никто не вспомнил, тем более что результаты его работы в местном чемпионате с «Ольборгом» и «Силькеборгом» нельзя назвать впечатляющими.

