Массовую драку в Отарах устроили между собой соседи

Накануне вечером в поселке Отары случилась массовая драка. По первоначальным сообщениям, дрались больше десятка человек. Однако сейчас, согласно сообщениям МВД, выясняется, что имел место бытовой конфликт: на улице Мало-Отарская семья из шестерых человек поссорилась с соседом. Ссора перешла в рукоприкладство, мужчине нанесли увечья.

Всех участников драки привезли в отдел полиции «Промышленный», проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу, 12 июня, в Казани убили пенсионера: ему нанесли несколько ножевых ранений. Убийцу разыскивают.

Людмила Губаева