Казань стала одним из лидеров по росту цен на вторичное жилье

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань вошла в топ-5 рейтинга российских городов по росту стоимости вторичного жилья. За три годы цены на этом рынке недвижимости в столице Татарстана выросли на 45,9%, до 95,9 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Лидером рейтинга стали Сочи. Там за три года средняя стоимость 1 кв. метра вторичной недвижимости увеличилась на 63,9%, достигнув 150,65 тыс. рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования аналитиков SRG.

Наиболее заметный рост цен за три года зафиксирован также в Балашихе, где цены на «вторичку» выросли на 49,78%, до 125,1 тыс. рублей за 1 кв. метр, Улан-Удэ (+46,8%, до 64,8 тыс. рублей), и Калининграде (+43,4%, до 75,8 тыс. рублей).

Меньше всего за три года цены на российском рынке вторичного жилья выросли в Ростове-на-Дону (+10,6%, до 62,1 тыс. рублей за 1 кв. метр), в Кирове (+12,2%, до 46,2 тыс. рублей) и Челябинске (+14,4%, до 43,6 тыс. рублей).

В целом за последние три года средняя стоимость жилья на вторичном рынке 50 крупнейших городов России увеличилась на 30%, достигнув 71,3 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Напомним, по данным ЦИАН, в Казани в мае средняя стоимость одного кв. метра вторичного жилья достигла 101,6 тыс. рублей. По сравнению с прошлым месяцем она выросла на 0,9% (100,7 тыс. рублей за кв. метра в апреле 2021 года).

Татьяна Демина