В Казани праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут на шести площадках

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 27 июня отпразднуют День молодежи. Праздничные мероприятия пройдут на шести городских площадках: в экстрим-парке «Урам», парке Горького, парке «Черное озеро», в Горкинско-Ометьевском лесу, на Набережной озера Кабан и на «Ак Барс Арене».

Так, в «Ураме» можно будет посетить презентацию нового крытого комплекса в формате экскурсии. 12.00 до 22.00 там на площадке пройдут танцевальные баттлы, скейт-контесты, соревнования по памп-треку и т.д.

В парке Горького с 11.00 до 17.00 пройдет семейный пикник с детскими зонами активности и мастер-классами и лекторием о психологии молодых родителей. Для гостей также подготовили мастер-классы, фотосессии, выступления диджеев и cover-групп.

Фото: Олег Тихонов

На Набережной озера Кабан с 17.00 до 20.00 запланирован Летний поэтический слэм. Его победителей определят с помощью голосования зрителей, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

В парке «Черное Озеро» можно будет посетить мастер-классы о продвижении контента в Tik-Tok и YouTube и образовательный фестиваль, где рассмотрят основные проблемы, связанные с взрослением. Вместе с учеными гости мероприятий смогут обсудить секс-просвет, буллинг и психологическое восприятие перемен.

Татьяна Демина