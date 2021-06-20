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Казанские студенты прибрались в липовом саду, которому уже около 200 лет

13:35, 20.06.2021
Казанские студенты прибрались в липовом саду, которому уже около 200 лет
Фото: tatmitropolia.ru

Казанские студенты отправились в село Пановка Высокогорского района РТ, где поучаствовали в благоустройстве липового сада. Сад располагается напротив православного храма, которому уже около 200 лет.

Студенты организовали субботник и вывезли большое количество строительного и бытового мусора. Затем они разравняли почву, сообщается на сайте Казанской епархии

Ранее казанские активисты собрали с берега и дна Волги 463 кг мусора.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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