Казанские студенты прибрались в липовом саду, которому уже около 200 лет

Казанские студенты отправились в село Пановка Высокогорского района РТ, где поучаствовали в благоустройстве липового сада. Сад располагается напротив православного храма, которому уже около 200 лет.

Студенты организовали субботник и вывезли большое количество строительного и бытового мусора. Затем они разравняли почву, сообщается на сайте Казанской епархии

Ранее казанские активисты собрали с берега и дна Волги 463 кг мусора.

Ольга Плешкова