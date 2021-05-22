Казанские активисты собрали с берега и дна Волги 463 кг мусора

Сегодня в Казани прошел экомарафон всероссийской акции «Вода России», в ходе которого активисты с берега, поверхности и дна Волги собрали 463 кг мусора, 292 из которых отправят на переработку.

Экомероприятие прошло на территории пляжа «Нижнее Заречье», сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана. К нему присоединились студенты, местные жители, блогер Алена Шишкова и глава ведомства Александр Шадриков.

Глава Минэкологии напомнил, что в прошлом году Татарстан занял третье место в рейтинге регионов по очистке берегов рек. «Уборку в прибрежных зонах республики наводили более 100 тыс. человек. Они сделали чище более полутора тысяч километров территории», — добавил Шадриков.

Фото: eco.tatarstan.ru

Помимо сбора мусора на экоакции провели мастер-классы, каждый желающих также мог сделать памятную фотографию в тематической фотозоне.

В Минэкологии обратили внимание, что всего в 2021 году в республике планируется провести более тысячи акций по очистке берегов. На сегодняшний день очищено уже 1 382 км береговой полосы, собрано 10,3 тыс. кубометров мусора.

Экологическая акции прошла и на пляже «Локомотив» в Казани. Там активисты собрали около 100 мешков мусора — стекла, пластика, металла и несортируемых отходов.

Татьяна Демина