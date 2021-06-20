В казанском парке «Манзара» сегодня пройдет плоггинг, в Русско-Немецкой Швейцарии порубят борщевик

Сегодня в проектируемом парке «Манзара» в Казани активисты будут бегом собирать мусор. По инициативе Timerman и IKEA здесь пройдет плоггинг, на который приглашаются все жители города. Мешки и перчатки выдадут на месте, по окончании «мусорного забега» организуют раздельный сбор мусора. Начало акции в 11.00.

А в Русско-Немецкой Швейцарии будут снова рубить борщевик. Это здесь не первое такое мероприятие: зловредное растение с угрожающей скоростью распространяется по местным холмам, поэтому активисты собирают неравнодушных, чтобы устраивать периодические акции по искоренению борщевика. За один сеанс обойтись нереально: растение очень живучее, и надо в течение целого сезона не дать ему разрастись и дать семена. Акция начнется в 11.00.

Напомним, во время предыдущей акции #СтопБорщевик в Русско-Немецкой Швейцарии 40 активистов собрали 32 мешка борщевика. В акции приняли участие 40 человек. Самый длинный выкопанный корень был длиной в 30 см.



Людмила Губаева