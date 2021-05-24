В Казани активисты собрали 32 мешка борщевика

На территории «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани активисты собрали 32мешка борщевика Сосновского. Экоакция #СтопБорщевик прошла в минувшие выходные.

В акции приняли участие 40 человек. Ожидалось, что придет больше людей, однако помешал дождь. Собранные растения утрамбовали в два мешка. Среди активистов был объявлен конкурс на самый длинный корень борщевика — его длина составила 30 см.

Это уже третья по счету акция в Казани по борьбе с опасным сорным растением. До конца лета активисты два раза в месяц планируют выходить на подобные акции.



Акция #СтопБорщевик пройдет также в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Ярославле, Королеве, поселках и деревнях Удмуртии, Калининградской и Архангельской областей.

Ольга Плешкова