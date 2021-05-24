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В Казани активисты собрали 32 мешка борщевика

15:52, 24.05.2021 2
В Казани активисты собрали 32 мешка борщевика
Фото: kzn.ru

На территории «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани активисты собрали 32мешка борщевика Сосновского. Экоакция #СтопБорщевик прошла в минувшие выходные.

В акции приняли участие 40 человек. Ожидалось, что придет больше людей, однако помешал дождь. Собранные растения утрамбовали в два мешка. Среди активистов был объявлен конкурс на самый длинный корень борщевика — его длина составила 30 см.

Это уже третья по счету акция в Казани по борьбе с опасным сорным растением. До конца лета активисты два раза в месяц планируют выходить на подобные акции.

Акция #СтопБорщевик пройдет также в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Ярославле, Королеве, поселках и деревнях Удмуртии, Калининградской и Архангельской областей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 24 май
    Очень круто! 40 человек собрали 2 мешка борщевика!
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  • Анонимно 07:26
    Надо было подождать неделю и собрали бы уже не два, а двадцать мешков этого растения. Подал заявку 11 мая о борщевике. Ответили - будет выезд для проверки. Никто не приехал. Сам дважды выходил подрубал поросль борщевика. Пестречинские властители, может отреагируете конструктивно на мою заявку?
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