Правительство хочет обновить систему оплаты труда медиков к 2023 году

Правительство России планирует внедрение новой системы оплаты труда медработников — Минтруд разработал проект пилота внедрения новых принципов оплаты их труда. Проект представили на последнем заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (туда входят представители правительства, профсоюзов и работодателей).



Проекты хотят запустить в ноябре этого года в Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе. Рассчитывается, что проекты будут длиться до марта 2022 года. Медики в поликлиниках и больницах в течение этого периода будут получать зарплату по новой системе расчета.

Оклады будут считать с учетом двух коэффициентов — дифференциации окладов и экономического развития региона. Оклад не может быть ниже настоящего уровня. Пока Минтруд не представил методику расчета коэффициента должностных окладов, сообщает «Коммерсант».

Из постановления правительства следует, что министерство планирует к концу июня 2022 года обобщить результаты пилота и подготовить другое постановление, которое выводит новую систему оплаты труда для здравоохранения и устанавливает источник финансирования. Так, предполагается, что переход планируется не раньше 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко в апреле сообщала, что Минздрав России в семи регионах страны запускает пилотный проект по оплате труда медработников.

Маргарита Головатенко