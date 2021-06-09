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В России запустят пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении

10:18, 09.06.2021 2
В России запустят пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении
Фото: Максим Платонов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проекте по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении, пилотный проект запустят 1 ноября, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что проект поможет выровнять зарплаты медицинских работников и избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.

фото: Максим Платонов

Пилотный проект пройдет в 7 регионах — это Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, Севастополь и Якутия.

В мае сообщалось, что правительство России планирует внедрение новой системы оплаты труда медработников — Минтруд разработал проект пилота внедрения новых принципов оплаты их труда. Проект представили на последнем заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьМедицина
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:09
    как лечат так и платить надо.
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  • Анонимно 12:33
    Свежо предание ,но верится с трудом, что зарплаты рядовых медиков увеличат От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
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