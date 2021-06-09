В России запустят пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проекте по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении, пилотный проект запустят 1 ноября, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Отмечается, что проект поможет выровнять зарплаты медицинских работников и избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.
Пилотный проект пройдет в 7 регионах — это Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, Севастополь и Якутия.
В мае сообщалось, что правительство России планирует внедрение новой системы оплаты труда медработников — Минтруд разработал проект пилота внедрения новых принципов оплаты их труда. Проект представили на последнем заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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