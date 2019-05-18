В Башкирии госпитализировали троих подростков, которые на квадроцикле врезались в автомобиль

В Башкирии врачи госпитализировали троих подростков, которые получили травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной, сообщает «РИА Новости».

ДТП произошло накануне вечером в Бирском районе республики. В республиканском ГИБДД уточняют, что 14-летний подросток, управляя квадроциклом, съехал в кювет и наехал на припаркованную машину. В результате несовершеннолетнего водителя, а также его пассажиров, 15-летнюю девочку и 12-летнего мальчика, пришлось госпитализировать. В ГИБДД Башкирии отмечают, что квадроцикл не зарегистрирован в установленном порядке, подростки двигались без мотошлема.

Ранее в ГИБДД Башкирии озвучили предварительную причину массового ДТП в Уфе.