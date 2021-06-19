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Происшествия

В Москве горит склад с пиротехникой

18:47, 19.06.2021
В Москве горит склад с пиротехникой
Фото: скриншот

На Лужнецкой набережной в столице произошел пожар. Загорелся склад пиротехники, одноэтажное здание, сообщили RT в ГУ МЧС России по Москве. На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранг пожара повысили со второго до третьего. В тушении пожара задействовали два вертолета МЧС.

Движение транспорта по Лужнецкой набережной ограничили на двух полосах из трех.

Очевидцы сообщают, что с места происшествия доносятся звуки хлопков. По подсчетам экстренных служб, прогремело более 100 взрывов.

По данным «РИА Новости», площадь пожара увеличилась со 150 до 500 кв. метров. Никто не пострадал.

К тушению огня намерены привлечь пожарный катер «Полковник Чернышев», сообщает ТАСС.

Татьяна Демина
Происшествия
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