В Москве горит склад с пиротехникой
На Лужнецкой набережной в столице произошел пожар. Загорелся склад пиротехники, одноэтажное здание, сообщили RT в ГУ МЧС России по Москве. На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранг пожара повысили со второго до третьего. В тушении пожара задействовали два вертолета МЧС.
Движение транспорта по Лужнецкой набережной ограничили на двух полосах из трех.
Очевидцы сообщают, что с места происшествия доносятся звуки хлопков. По подсчетам экстренных служб, прогремело более 100 взрывов.
По данным «РИА Новости», площадь пожара увеличилась со 150 до 500 кв. метров. Никто не пострадал.
К тушению огня намерены привлечь пожарный катер «Полковник Чернышев», сообщает ТАСС.
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