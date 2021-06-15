В Казани на ремонт в 201 образовательном учреждении потратят 291 млн рублей

В 2021 году в Казани проведут ремонтные работы в 201 образовательном учреждении. На эти цели выделен 291 млн рублей из городского и республиканского бюджетов, сообщает мэрия города.



К началу учебного сезона отремонтируют кровли, санитарные узлы, заменят противопожарные двери и эвакуационные лестницы, устроят теневые навесы. В 13 учреждениях за 25 млн рублей отремонтируют ограждения. Столько же из казанского бюджета потратят на пилотную программу по восстановлению системы вентиляции в 128 образовательных учреждениях, в том числе в 102 детсадах.

86 млн рублей выделили на ремонт 16 спортзалов. Здесь заменят сантехнику, электросети, установят системы вентиляции и помогут приобрести спортивное оборудование. 15 детских садов и 11 школ оснастят пандусами по программе «Доступная среда».

Фото: realnoevremya.ru

Начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов в начале июня докладывал, что в текущем году власти Казани планируют сделать капитальный ремонт в десятках образовательных учреждений — ремонт запланирован в 60 учреждениях на общую сумму 610 млн рублей. Планировался и ремонт 44 школьных столовых на сумму 282,3 млн рублей.

Маргарита Головатенко