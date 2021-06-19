Под Казанью за два дня два ребенка на самокатах попали под машины

В Пестречинском районе Татарстана за двое суток два ребенка попали под колеса автомобилей. Обе девочки катались на самокатах, рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

В ЖК «Царево» 16 июня ребенок катался на улице Тукая. Напротив дома 45 девочка выехала на проезжую часть из-за стоящего транспорта и попала под колеса автомобиля Hyundai. Девочка с места происшествия убежала.

На следующий день в том же ЖК, рядом с соседним домом, Opel Astra наехал на 4-летнюю девочку. Ребенок пересекал дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей правой голени. Врачи после осмотра отпустили ее домой.

В МВД Татарстана обратились к родителям: необходимо научить ребенка правилам дорожного движения, а также объяснить, где безопасно играть, кататься на велосипеде и самокате.

На этой неделе Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу ДТП с электросамокатами.

Ольга Плешкова