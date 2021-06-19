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Минтранс предложил верифицировать авиапассажиров по сертификату о вакцинации

11:15, 19.06.2021
Минтранс предложил верифицировать авиапассажиров по сертификату о вакцинации
Фото: realnoevremya.ru

Минтранс России предложил российским авиакомпаниям предоставить пассажирам возможность проходить верификацию по продаже билетов по сертификату о вакцинации от коронавируса.

По данным РБК, поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Сведения о прививке предлагается брать с сайта госуслуг.

Также со ссылкой на Минцифры сообщается, что правило предоставлять пассажирам справки о получении вакцины от коронавируса может распространиться на все виды транспорта.

С 28 июня Россия возобновит авиасообщение еще с восьмью странами: США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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