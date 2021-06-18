Хованский рассказал о пребывании в СИЗО: «Читаю книги, гоняю чаек, разгоняю жирок упражнениями»

Блогер Юрий Хованский, арестованный по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, рассказал о своем пребывании в следственном изоляторе:

«Читаю книги, гоняю чаек, разгоняю жирок упражнениями», — написал он в ответном письме корреспонденту RT. По словам Хованского, самое тяжелое для него — ждать суда, который могут перенести на 2 месяца.

Блогер сообщил, что чувствует себя хорошо, «насколько это возможно в тюрьме». В камере с ним находится еще один человек, которого Хованский охарактеризовал как толкового и интеллигентного.

По данным следствия, Хованский исполнил песню, в которой, согласно заключению экспертов, содержатся признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.



10 июня в Санкт-Петербурге суд арестовал Хованского на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма. Адвокат Виктория Мартыненко, защищающая блогера, заявила, что он признал вину частично, и отметила, что песня была спета много лет назад, но попала в интернет недавно.



Татьяна Демина