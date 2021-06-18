КМПО направит на дивиденды лишь половину прибыли 2020 года, остальную часть — на инвестиционные программы

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» направит на выплату дивидендов акционерам 294 945 315 рублей, остальные 287 841 685 рублей КМПО вложит в реализацию своих инвестиционных программ.

Совет директоров КМПО рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за прошлый год в размере 46,5 рубля на одну обыкновенную именную акцию, говорится в сообщении на сайте объединения.

Отмечается, что в 2020 году КМПО получило от реализации продукции 11 млрд 783 млн рублей, перевыполнив план на 11,6 млрд рублей. Валовая прибыль объединения выросла на на 71%, до 1,81 млрд рублей (+750 млн рублей).

Чистая прибыль КМПО по итогам прошло года составила 584,7 млн рублей при плане 580,05 млн рублей. Чистые активы объединения увеличились более чем на 215 тыс. рублей.

По итогам 2019 года КМПО выплатило акционерам 360,3 млн рублей (56,8 рубля на одну акцию), в 2018 году — 487,1 млн рублей.

Татьяна Демина