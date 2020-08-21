В КМПО отчитались о начисленных дивидендах за 2019 год
АО «КМПО» отчиталось о дивидендах за 2019 год. Общий размер начисленных акционерам доходов составил 360,3 млн рублей.
На одну акцию начислено 56,8 рубля, следует из сообщения компании, опубликованного на сайте раскрытия корпоративной информации.
По сравнению с предыдущим годом дивиденды предприятия сократились на 26%. По итогам 2018 года компания начислила 487,1 млн рублей.АналитикаПромышленностьЭкономикаФинансы Татарстан
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