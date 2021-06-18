Сервисы объявлений блокируют продажи сертификатов о вакцинации от коронавируса

Интернет-сервисы по размещению объявлений о продаже блокируют предложения о продаже документов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили пресс-службе сайтов «Авито» и «Юла».

В список запрещенных товаров входят сертификаты о вакцинации, продажи товаров и услуг для лечения, диагностики или профилактики болезни, пишет ТАСС.

«Мы активно следим за повесткой, и если возникают новые товары, требующие внимания и ограничительных мер, то мы оперативно берем их в работу и принимаем решение, ставя в приоритет защиту наших покупателей в непростой ситуации», — сообщили в пресс-службе «Авито».

Ранее «Реальное время» публиковало материал, что с масштабной вакцинацией от COVID-19 вырос и спрос на липовые справки о прививках. В Казани вслед за Москвой начинает расцветать теневой бизнес по продаже липовых справок о прививках от ковида. Казанские адвокаты предупреждают, что использование поддельных справок грозит штрафом как минимум в 80 тысяч рублей.

Ольга Плешкова