Футболист сборной Дании Эриксен выписан из больницы

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен выписался из больницы, куда попал после инцидента с остановкой сердца в матче с Финляндией (0:1) на чемпионате Европы-2020.

29-летнего футболисту была сделана операция, в ходе которого ему был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор, координирующий работу сердца.

После выписки из больницы Эриксен побывал в расположении сборной Дании, откуда позже уехал домой вместе со своей семьей.

Напомним, Эриксен упал на газон в одном из игровых эпизодов в матче с Финляндией (0:1), потеряв сознание. Футболисту прямо на поле делали непрямой массаж сердца. Спустя десять минут Эриксен был отправлен на машине скорой помощи в реанимацию.

Чуть позже эксперт по кардиологии предположил, что футболисту придется завершить профессиональную карьеру после случившегося.