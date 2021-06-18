В Казани 19 июня в некоторых домах Приволжского района почти на сутки отключат воду

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани в связи с работами по подключению двух водопроводов в некоторых домах Приволжского района почти на сутки отключат воду, сообщается на сайте мэрии города.

Водоснабжение не будет с 9.00 19 июня до 6.00 20 июня по следующим адресам:

ул. Агрономическая, 2/9, 4, 6, 14, 16/8, 18, 20;

ул. Даурская, 14, 16в, 16д (спортивный комплекс), 18, 18/1;

ул. Ипподромная, 13/99, 14;

ул. Качалова, 64/21, 75, 76, 77, 77а, 78, 82/19, 83/14, 84, 95, 95 (детсад №160), 95а (детсад №160), 99/13;

ул. Назарбаева, 9/2, 13, 15, 21/64, 27, 27 корп. 1; 27б, 29/111 (колледж), 31;

Оренбургский тракт, 2/133, 3 (институт культуры), 4 (школа №136), 4а, 4б, 5, 5/4, 5/5, 5 корп.1; 5а, 5б, 5в, 5д, 6 (танковое училище), 6 корп. 1; 8 (все корпуса), 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 10 корп. 1; 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 20а/1, 20а корп. 1; 20б, 20в, 20д, 22б, 22в, 23, 23а; 23 корп. 1, 24 (гостиница);

ул. Павлюхина, 73 (филармония), 73а;

ул. Спартаковская, 111/29, 113, 115 (противотуберкулезный диспансер), 115 корп. 2; 119/25,

ул. Шаляпина, 8/16, 12, 14/83, 19/82, 20 (противотуберкулезный диспансер), 25/119;

во всех домах по ул.2-й Военный городок.

Жители могут оставить заявки на подвоз воды автоцистернами. Они принимаются по телефону +7 (843) 231-62-60.

Татьяна Демина