Baza: анонимы сообщили о бомбе в здании правительства Москвы и потребовали отменить масочный режим
В пятницу, 18 июня, на контактный адрес службы «112» поступило сообщение о том, что здание правительства Москвы заминировано, сообщает telegram-канал Baza.
Сообщение было отправлено через специальный сервис. Анонимы ставили условие об отмене обязательной вакцинации работников сферы ЖКХ и услуг и перчаточно-масочного режима.
Чиновников не стали эвакуировать из здания, но полиция прибыла на место и провела обыски в здании. Бомбы не нашли, сообщение оказалось ложным. Полиция ищет отправителей письма.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым