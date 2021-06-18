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Baza: анонимы сообщили о бомбе в здании правительства Москвы и потребовали отменить масочный режим

14:36, 18.06.2021
Baza: анонимы сообщили о бомбе в здании правительства Москвы и потребовали отменить масочный режим
Фото: u.wikipedia.org / A.Savin

В пятницу, 18 июня, на контактный адрес службы «112» поступило сообщение о том, что здание правительства Москвы заминировано, сообщает telegram-канал Baza.

Сообщение было отправлено через специальный сервис. Анонимы ставили условие об отмене обязательной вакцинации работников сферы ЖКХ и услуг и перчаточно-масочного режима.

Чиновников не стали эвакуировать из здания, но полиция прибыла на место и провела обыски в здании. Бомбы не нашли, сообщение оказалось ложным. Полиция ищет отправителей письма.

Маргарита Головатенко
Общество
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