Татарстанца подозревают в пьяном избиении сожительницы — женщина умерла

32-летнего жителя Агрызского района Татарстана подозревают в избиении сожительницы. На него завели уголовное дело по статье об умышленное причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает СК РФ по РТ.



Следствие считает, что подозреваемый вместе с 32-летней сожительницей пошел купаться на реку Иж у села Русская Шаршада 16 июня. На берегу они распивали спиртное, а затем пошли домой. Из-за сильного опьянения женщина падала, и это выводило мужчину из себя, поэтому он периодически бил ее ногами по разным частям тела, в том числе в область расположения жизненно важных органов.

Мужчина позвонил соседу, с которым на мотоцикле привез женщину домой и уложил спать. Через некоторое время он обнаружил, что его сожительница скончалась.

Подозреваемый полностью признал причастность к совершению преступления. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко