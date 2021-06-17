Суд арестовал обвиняемого в убийстве пожилых супругов в Челнах на 2 месяца

Обвиняемого в убийстве пожилой супружеской пары в Набережных Челнах суд арестовал на 2 месяца, до 15 августа, сообщил «Реальному времени» старший помощник по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было рассмотрено сегодня в 14.00. Обвиняемого арестовали с содержанием в СИЗО-5 Чистополя.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в одном из частных домов по улице Тургая в Набережных Челнах нашли тела супругов 1946 и 1951 г.р. По подозрению в убийстве был задержан наемный рабочий. Мужчина дал признательные показания. Установлено, что он работал в доме пенсионеров в течение 15 лет — они занимались коммерческой деятельностью. В день трагедии он поссорился с потерпевшей, произошел конфликт, он избил ее и нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела. Затем он взял молоток и погнался за работницей, которая стала свидетелем.

Во дворе находился хозяин дома, и злоумышленник напал на него, нанося удары молотком и ножом. Затем он похитил деньги и попытался скрыться на автомобиле потерпевших, но его задержали сотрудники полиции.

Маргарита Головатенко