В Казани осудят преступную группу с выходцами из Средней Азии за продажу наркотиков через интернет

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти человек, двое из которых — выходцы из Средней Азии. Об этом сообщил главный помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, не позднее апреля 2016 года была организована преступная группа — они занимались продажей наркотиков в Казани через интернет. За три года в эту преступную группу начали входить другие люди — они выполняли функции операторов интернет-магазина и наркокурьеров.

С декабря 2019 года по март 2020 года они пытались сбыть различные наркотики: N-метилэфедрон, мефедрон и каннабис (марихуана). Их задержали сотрудники правоохранительных органов — злоумышленники не довели начатое до конца.

В ходе обысков оперативники изъяли из незаконного оборота 280 граммов наркотических средств. Семь обвиняемых на время следствия заключены под стражу.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани.

Недавно в Казани возбудили уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи одного из районов Казани. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Татарстана. Экс-судью Айдара Хадиуллина подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием своего служебного положения.

Алексей Нечаев