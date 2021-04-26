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На ремонт дорог в Чистопольском районе потратят более 164 млн рублей

09:40, 26.04.2021
На ремонт дорог в Чистопольском районе потратят более 164 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

На ремонт дорог в Чистопольском районе Татарстана потратят 164,1 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс» и исполком Чистопольского района. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.

Необходимо обустроить дорожную одежду, искусственные сооружения, устроить искусственное освещение, переустроить инженерные коммуникации.

В общей сложности отремонтируют 8,4 км автодорог. Работы должны быть выполнены до 16 ноября текущего года. Срок подачи заявок — 4 мая.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что на ремонт трассы Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа потратят 642,1 млн рублей. Финансирование на 2021 год составило 300 млн рублей, на 2022 год — 342,1 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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