На ремонт дорог в Чистопольском районе потратят более 164 млн рублей
На ремонт дорог в Чистопольском районе Татарстана потратят 164,1 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс» и исполком Чистопольского района. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.
Необходимо обустроить дорожную одежду, искусственные сооружения, устроить искусственное освещение, переустроить инженерные коммуникации.
В общей сложности отремонтируют 8,4 км автодорог. Работы должны быть выполнены до 16 ноября текущего года. Срок подачи заявок — 4 мая.
Ранее сообщалось, что на ремонт трассы Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа потратят 642,1 млн рублей. Финансирование на 2021 год составило 300 млн рублей, на 2022 год — 342,1 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым