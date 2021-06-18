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В Казани вчера задержали семь пьяных водителей

08:33, 18.06.2021
В Казани вчера задержали семь пьяных водителей
Фото: ГИБДД Казань

В Казани за вчерашний день произошло одно ДТП с погибшим, три столкновения автомобилей с пострадавшими и 87 — с материальным ущербом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Инспекторы ГИБДД задержали семь водителей в состоянии алкогольного опьянения, пять водителей без прав. Пресечено семь нарушений в отношении граждан на электросамокатах и 12 правонарушений в отношении велосипедистов.

Одного человека доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступления.

Фото: ГИБДД Казань

«Реальное время» сообщало, что вчера в Казани водитель автомобиля Kia Spectra наехал на мужчину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина умер в больнице.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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